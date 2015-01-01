هآرتس: كيف سيسافر "أبو مازن" إلى تونس إذا أوقف التنسيق ؟

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس العبرية" صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتخذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" منذ العام 2015، ولكن مسألة التنفيذ لم تدخل حيز التنفيذ.

و قال المحلل في الصحيفة العبرية، جاكي خوري، إن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل يبدو دراماتيكياً.

وأضاف خوري أن " مثل هذه القرارات قد اتخذت منذ عام 2015، وبالتالي فإن مسألة التنفيذ هي الأمر الرئيسي، لافتا إلى أن " أبو مازن سيغادر إلى تونس لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي يتطلب أيضًا التنسيق مع إسرائيل".