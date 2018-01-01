الاحتلال يفرج عن الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الأسيرة والكاتبة السياسية لمى خاطر (43 عامًا)، من مدينة الخليل، عقب انتهاء مدة حكمها البالغة 13 شهرًا.

وقالت مصادر إعلامية في الخليل، إن قوات الاحتلال أفرجت عن "خاطر" عبر حاجز "الجلمة" العسكري قرب مدينة جنين، في وقت باكر من صباح اليوم.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، قد أصدرت بتاريخ 10 حزيران/ يونيو الماضي، حكمًا بالسجن 13 شهرًا وغرامة مالية 4000 شيكل، على الأسيرة لمى خاطر.

واعتقلت قوات الاحتلال، الكاتبة خاطر فجر الـ 24 من تموز (يوليو) 2018، عقب دهم منزلها في مدينة الخليل؛ وهي أم لـ 5 أطفال، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرضت خاطر لتحقيق قاسٍ في مركز توقيف وتحقيق "عسقلان"، بالإضافة إلى التنكيل بها خلال استجوابها.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت نجلها "أسامة" قبل عدة أيام، عقب اقتحام مساكن الطلبة في بلدة بيرزيت شمالي رام الله، مع العلم أنه رئيس مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة.