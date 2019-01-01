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مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

الجمعة 26 يوليو 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة


غزة / سما /

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 795 حاجا، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لأداء فريضة الحج.

ونقل سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح تحيات الرئيس محمود عباس للحجاج، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودة سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدا حرص الرئيس لتوفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج.

وأعرب عن شكره للقيادة المصرية التي أمنت سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، إضافة إلى كوادر السفارة الذين أشرفوا على إنجاز كافة الترتيبات اللوجستية للحجاج، وإزالة جميع العقبات التي واجهتهم خاصة في المطار من تقديم جوازات سفرهم للسلطات المعنية.

وقال اللوح سيتم تسيير 11 رحلة طيران لنقل حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مدى أربعة أيام متتالية، إضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر والذين تم اختيارهم من خلال القرعة العلنية التي أقيمت في مقر السفارة.

من جانبه، قال مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية وليد تميم، إن الحجاج غادروا مطار القاهرة على ثلاث رحلات متتالية، وعملية المغادرة كانت ميسرة وسهلة للحجاج بالتنسيق مع السلطات المصرية التي لم تتأخر لتقديم المساعدة لتسهيل مغادرة الحجاج من معبر رفح البري حتى وصولهم مطار القاهرة.

وأضاف تميم ، إنه من المقرر وصول دفعة جديدة من الحجاج عبر معبر رفح البري لسفرهم فجر غد السبت، على أن تكون آخر رحلة لنقل حجاج بيت الله فجر الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن العدد الكلي لحجاج المحافظات الجنوبية هو (2900) حاج تقريبا، معربا عن شكره لمصر للطيران لتعاونها وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

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