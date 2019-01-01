الامم المتحدة تدين اسرائيل وتطالبها بوقف سياسة الهدم

رام الله / سما /

صرّح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي الخميس بأن الأمين العام أنطونيو غوتيرش يشجب الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحثّ إسرائيل على التوقف عن سياسة هدم البيوت وخاصة في مدينة القدس.

وكان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف قد عقد اجتماعا يوم الأربعاء مع الأمين العام أنطونيو غوتيرش، برئاسة سفير السنغال نيانج شيخ وبحضور سفير دولة فلسطين د. رياض منصور، إلى جانب سفراء دول إندونيسيا وناميبيا وكوبا وأفغانستان ونيكاراغوا، بحثوا خلاله عدّة قضايا على رأسها التطورات في بلدة صور باهر عقب هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينية مطلع هذا الأسبوع.

وأعرب د. منصور عن أمله في أن يصدر الأمين العام موقفا يعبّر فيه عن تأكيده للقانون الدولي وشجبه للممارسات الإسرائيلية التي تنافي القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وفيها انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

وقال السفير منصور "من بين القضايا الأخرى التي جرى بحثها مع الأمين العام إيجاد الطرق العملية للتمسك بحل الدولتين وعدم القبول بأي حلول بديلة." وأعرب د. منصور عن شكره وتقديره لمواقف الأمين العام لاسيّما بشأن القدس المحتلة.

وتأتي التصريحات الصادرة عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كردّ على تعطيل الولايات المتحدة استصدار بيان انبثق عن مبادرة مشتركة من الكويت وأندونيسيا وجنوب أفريقيا لإدانة هدم المنازل الفلسطينية كما تجلّى في وادي الحمص قرب بلدة صور باهر.