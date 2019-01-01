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حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس الاخير وهذا ما قالته ..

الجمعة 26 يوليو 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس الاخير وهذا ما قالته ..


غزة / سما /

اعتبرت حماس، اليوم الجمعة،  قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقالت الحركة في بيان إن "القرار يتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني، وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة".

وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي".

وطالبت الحركة بالبدء "بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة".

كما طالبت أيضا بـ"دعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الصهيوني المتواصل".

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