الرئيس عباس : قررنا وقف العمل في الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله / سما /

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.

ويناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية.

واستهل الرئيس الاجتماع بالوقوف وأعضاء القيادة دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على روح رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي، معزيا شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.

وأعلن أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وفيما يلي مقتطفات من خطاب الرئيس : -

الرئيس محمود عباس عقب اجتماع القيادة : لن نرضخ للاملاءات وفرض الامر الواقع على الارض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس

الرئيس عباس في ختام اجتماع القيادة اليوم: نعلن عن قرار وقف جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

الرئيس محمود عباس: ▪الاداره الأمريكية توفر الغطاء لانتهاكات الاحتلال.

▪لم نفوض أحد بالتحدث باسم الفلسطينيين.

▪نقول لاخواننا في قطاع غزة آن الاوان لتطبيق اتفاق 2017م.

الرئيس محمود عباس :

لا سلام ولا امن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون ان ينعم شعبنا بحقوقه كاملة

أيدينا كانت ولا زالت ممدودة للسلام لأننا نؤمن بالسلام الشامل وهذا لا يعني باستمرار الوضع القائم والاستسلام للاجراءات الاحتلالية

أجدد التاكيد اننا لن نستسلم للاحتلال ولن نتعاطى مع صفقة العار

فلسطين ليست للبيع والمقايضة وليست عقارات في شركة عقارات

نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في ردع العدوان الإسرائيلي

الرئيس: أسأل كوشنير من المعزولين نحن أم أمريكا

أقول للعالم نريد عملا وخطوات عملية لتنفيذ القرارات الأممية

أقول لاخواننا بغزة آن الأوان لتنفيذ الاتفاق 2017 وأنتم من بادر للبدء بالحوار ومصر مشكورة رعت هذا الحوار

لا نريد لمأساة اتفاق موسكو عندما رفضت الاعتراف بالمنظمة وتساوقتم مع امريكا

عندما قلت لا لمنظمة التحرير إذن أنت مع من تقف ؟

يتبع ..