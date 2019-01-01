  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إقالة قيادي فتحاوي بلبنان من منصبه بعد تقبيله رأس وزير العمل

الخميس 25 يوليو 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة قيادي فتحاوي بلبنان من منصبه بعد تقبيله رأس وزير العمل


سما / وكالات/

قال مصدر فلسطيني، إن أمين سر اتحاد عمال فلسطين، صالح العدوي، أقيل من منصبه على خلفية، زيارته لوزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، وتقبيله لرأسه.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني، أن اجتماعا عقد في مقر الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان، في مدينة صيدا، برئاسة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، فتحي أبو العردات، وحضور أمين سر إقليم لبنان، ومسؤول الإتحادات والعمل الشعبي، وعدد من قيادة الإتحاد.

وأشار إلى أنه جرى قبول استقالة العدوي، وتعيين عبد القادر عبد الله، بالإشراف على اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين في لبنان.

ولفتت إلى أن استقالة العدوي أشبه بالإقالة، على خلفية زيارته وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان، دون تبليغ مسبق، وتقبيل رأسه دون أي تراجع عن قراره بفرض الاجازة على المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، ما أحدث ردة فعل فلسطينية غاضبة انتهت بتقديم الاستقالة.

وتتواصل الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية رفضا لتدابير وإجراءات اتخذها مؤخرا وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق عمال ومؤسسات فلسطينية، إضافة إلى التضييقات المتعلقة بإصدار "إجازات عمل" للاجئين.

1

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات إسرائيلية : حماس ستباشر بالهجوم وتقصف مدنا في الشمال

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!

اسرائيل: هذه هي مفاجآت حزب الله وحماس بالحرب القادِمة...

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

شاهد ..العلاقة بسورة "النجم" ..عالمة فلك تركية لدى “ناسا” تكشف عن معلومات حول الثقب الأسود

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : قررنا وقف العمل في الاتفاقيات مع إسرائيل

قناصة الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف: قتلنا المتظاهرين على حدود غزة عبثًا!

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام لمدة 3 أيام في فلسطين

اتحاد المقاولين

تعقيبا على رد مدير عمليات الوكالة.. اتحاد المقاولين يصعد ويعلن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس!

زكي: لن نقف مكتوفي الايدي والقيادة ستتخذ قرارات حاسمة خلال الايام القادمة!