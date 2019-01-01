إقالة قيادي فتحاوي بلبنان من منصبه بعد تقبيله رأس وزير العمل

سما / وكالات/

قال مصدر فلسطيني، إن أمين سر اتحاد عمال فلسطين، صالح العدوي، أقيل من منصبه على خلفية، زيارته لوزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، وتقبيله لرأسه.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني، أن اجتماعا عقد في مقر الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان، في مدينة صيدا، برئاسة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، فتحي أبو العردات، وحضور أمين سر إقليم لبنان، ومسؤول الإتحادات والعمل الشعبي، وعدد من قيادة الإتحاد.

وأشار إلى أنه جرى قبول استقالة العدوي، وتعيين عبد القادر عبد الله، بالإشراف على اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين في لبنان.

ولفتت إلى أن استقالة العدوي أشبه بالإقالة، على خلفية زيارته وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان، دون تبليغ مسبق، وتقبيل رأسه دون أي تراجع عن قراره بفرض الاجازة على المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، ما أحدث ردة فعل فلسطينية غاضبة انتهت بتقديم الاستقالة.

وتتواصل الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية رفضا لتدابير وإجراءات اتخذها مؤخرا وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق عمال ومؤسسات فلسطينية، إضافة إلى التضييقات المتعلقة بإصدار "إجازات عمل" للاجئين.