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جيش الاحتلال يشرع بتنفيذ قراراً جديداً قرب الحدود مع لبنان

الخميس 25 يوليو 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشرع بتنفيذ قراراً جديداً قرب الحدود مع لبنان


القدس المحتلة / سما /

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحصين مواقع قواته والمعدات العسكرية والطرقات المحاذية للحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

ووفقاً للقناة السابعة العبرية اليوم الخميس، فإن الجيش الإسرائيلي شرع في اتخاذ تدابير وقائية جديدة لحماية الجنود والمعدات في حالات الطوارئ خاصة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأوضحت القناة العبرية، أن تحصينات الجيش خاصة قرب جبل الشيخ يأتي في إطار الإخلاء الآمن والسريع، مشيرة إلى أن ذلك الاجراء جاء بعد إطلاق صاروخ من سوريا على جبل الشيخ قبل عدة أشهر، وذلك أثناء تواجد نحو 3000 زائر، حيث كان إخلائهم في تلك اللحظة دفعة واحدة صعبا للغاية.

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