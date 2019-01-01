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رئيس هيئة الانتخابات في تونس: سنجري الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً

الخميس 25 يوليو 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس هيئة الانتخابات في تونس: سنجري الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً


تونس /سما/

 صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، يوم الخميس، بأن تعديلا سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسية إلى أجل أقصاه 90 يوما.

وجاءت تصريحات بفون لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إثر الإعلان عن وفاة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي صباح الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأفاد رئيس الهيئة بأن "الأجندة الانتخابية ستعدل وفقا للظرف الذي تعيشه تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك مبدئيا بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما وفق ما ينص عليه الدستور".

وأضاف بفون قائلا: "نحن مطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما، بالتالي لا يمكن إجراؤها يوم 18 نوفمبر، بل يجب تقديم موعدها".

ولفت إلى أن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقا للتباحث في الأجندة الجديدة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر أنه سيتولى رسميا منصب رئاسة الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور.

من جهته أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحداد لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، كما قرر إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات.

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