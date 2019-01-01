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وزير الزراعة يطلع ممثل استراليا على خطة العناقيد الزراعية

الخميس 25 يوليو 2019 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يطلع ممثل استراليا على خطة العناقيد الزراعية


رام الله / سما /

أطلع وزير الزراعة رياض عطاري، في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، ممثل استراليا مارك بايلي لدى فلسطين والوفد المرافق له على خطة العناقيد الزراعية التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها قريباً في عدد من المحافظات الشمالية.

وأوضح عطاري، أنه وفي اطار خطة الحكومة لتطوير الاقتصاد والإنفكاك عن الاحتلال ستبدأ بتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية والزراعية في منطقة قلقيلية والأغوار والمناطق المسماة "ج".

وأعرب الوزير عن أمله بأن يقوم المانحين بدعم هذه الخطة" والتي سيتم البدء بتنفيذها في منطقة قلقيلية قريباً بمشاركة جميع الشركاء الفاعلين في القطاع الزراعي.

وتركز هذه الخطة، على التشاركية بين الحكومة والمنظمات الاهلية والقطاع الخاص، من خلال تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل وتمويل المشاريع الصغيرة ودعم الجمعيات النسوية، كما ستكون الخطة مرافقة لتوفير الخدمات المساندة للإنتاج الزراعي مثل التخزين والتدريج وبناء قدرات المزارعين ومشاريع المياه. 

وتطرق عطاري الى بعض المعوقات التي حدثت اثناء تنفيذ بعض المشاريع الاسترالية من قبل الجانب الأسترالي، مشددا على ان قضية الشهداء والأسرى أولوية فلسطينية لا يمكن التنازل عنها فهم يمثلون رمزا للتضحية والنضال الفلسطيني.

من جهته شكر ممثل استراليا وزير الزراعة على الشرح الوافي الذي قدمه عن الواقع الزراعي الفلسطيني واستراتيجية الوزارة والحكومة، مؤكدا استمرار دعم القطاع الاقتصادي والذي من ضمنه يأتي القطاع الزراعي اضافة الى تأكيده على الموقف السياسي لحكومة استراليا المتمثل بدعم حل الدولتين والحل السلمي للقضية الفلسطينية.

كما أكد ممثل استراليا استعداده للتشاور بشأن استراتيجية استراليا للسنوات القادمة 2020-2023، فيما يخص مواصلة تقديم الدعم للقطاع الزراعي.

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