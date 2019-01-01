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الرئيس يترأس اجتماعا طارئا للقيادة وهذا ما سيناقشه..

الخميس 25 يوليو 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يترأس اجتماعا طارئا للقيادة وهذا ما سيناقشه..


رام الله / سما /

 ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.

ويناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية.

واستهل الرئيس الاجتماع بالوقوف وأعضاء القيادة دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على روح رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي، معزيا شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.

وأعلن الرئيس أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

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