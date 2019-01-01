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حماس: المواقف المتطرفة لإدارة ترامب جعل منها شريك حقيقي في العدوان على شعبنا

الخميس 25 يوليو 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المواقف المتطرفة لإدارة ترامب جعل منها شريك حقيقي في العدوان على شعبنا


غزة / سما/

 قال الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة حازم قاسم، اليوم الخميس، منع الولايات المتحدة إصدار قرار من مجلس الأمن يدين عمليات الهدم في واد الحمص في القدس المحتلة، يمثل قمة الصلف والعنجهية الأمريكية.

وأضاف في تصريح صحفي، كما أنه استهتار بكل المواقف العربية الرافضة لعمليات الهدم، وتوفير الولايات المتحدة الغطاء لكل جرائم الاحتلال هو الذي يشجعه على مواصلة عدوانه، وهي سياسة أمريكية متجددة.

ونوه إلى أن المواقف المتطرفة لإدارة ترامب، جعلت منها شريكة حقيقة في العدوان على شعبنا.

وأكد أن الدعم الأمريكي لسياسة التطهير العرقي، التي تمارسها حكومة الاحتلال، سيزيد من إصرار شعبنا على تمسكه بأرضه ومقدساته، ومواصلة نضاله حتى كنس الاحتلال عن كل أرض فلسطين.

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