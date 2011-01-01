رسميا.. محمد الناصر رئيسا مؤقتا لتونس خلفا للسبسي.. فمن هو؟

تونس /سما/

أدي محمد الناصر رئيبس مجلش النواب اليمين الدستورية مساء يوم الخميسن ليصبح بذلك رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية.

من هو محمد الناصر الرئيس التونسي المؤقت؟

محمد الناصر (85 عاما)، انتخب يوم الرابع من شهر ديسمبر ـ كانون الأول 2014 رئيسا لمجلس نواب الشعب في تونس.

هو شخصية من الشخصيات السياسية التي كانت لديها بصماتها في ثلاث مراحل عبر تاريخ تونس السياسي الحديث بعد الاستقلال، وهي المرحلة التي حكم خلالها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة البلاد، ومرحلة زين العابدين بن علي، ومرحلة ما بعد ثورة يناير – كانون الثاني عام 2011.

فخلال المرحلة الأولى كان محمد الناصر لمرتين اثنتين وزيرا للشؤون الاجتماعية. وأثناء المرحلة التي حكم خلالها بن على تونس والتي امتدت من عام 1987 إلى عام 2011، عين محمد الناصر في عدة مناصب منها رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف ومنسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس. أما بعد ثورة " الياسمين" فقد شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي.

ويعد محمد الناصر من الخبراء العرب المتخصصين في القوانين الاجتماعية. فهو حاصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون الفرنسية. وقد تمكن طوال المهام التي تولاها داخل تونس وخارجها من اكتساب خبرة معترف بها دوليا في هذا المجال.

وظل محمد الناصر دوما حريصا على إدارة الملفات التي عالجها طوال مساره المهني انطلاقا من إيمانه بأهمية الحوار في تسوية المشاكل ومن الاعتبارات التقنية ومما اكتسبه من خبرة أكثر من حرصه على أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان مما سمح له شيئا فشيئا بأن ينظر إليه باعتباره خبيرا أكثر مما هو سياسي. وفي شهر فبراير – شباط الماضي التحق محمد الناصر بحزب "نداء تونس" الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي.

ويعول حزبه عليه اليوم لاستخدام تجربته المهنية وقدرته على الاعتماد على الحوار كقاعدة للعمل حتى يتمكن من إدارة مجلس نواب الشعب الجديد وجعله قادرا على كسب تحديات كثيرة مطروحة أمامه وأهمها سن تشريعات جديدة تترجم روح الدستور الجديد وتتيح للبلاد المضي قدما في المرحلة الانتقالية الجديدة التي من شأنها تعزيز مؤسسات دولة القانون.