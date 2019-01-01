  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تجهض حق العودة بصفقات وخطط دولية

الخميس 25 يوليو 2019 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تجهض حق العودة بصفقات وخطط دولية


سما / وكالات/

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الخميس، إن "إسرائيل تهدم منازل في الضفة الغربية وتهجر الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم وتجهض حق العودة من خلال صفقات وخطط دولية".

وأعرب باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباراغويني لويس ألبيرتو كاستيغليوني، عن أسفه "للنمط الإسرائيلي المعتاد بكسر القوانين الدولية".

وأضاف أنه "يتم الآن التحضير لخطط وأخطار كبيرة ومن هنا يجب توحيد جهودنا والمواجهة".

وتابع باسيل "من المهم حين نلتقي دولة صديقة أن نطلب المساعدة والدعم منها، فكلما حلّ شبح التوطين نواجهه ونرفض أن يحلّ هذا الأمر بفلسطين وبلبنان".

وطالب بدعم للبنان "خصوصًا أنه يتحمل منذ 70 عامًا كل الصعاب في سبيل وقوفه بجانب القضية الفلسطينية".

وشدد على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية والمسارات المعتمدة في جنيف وأستانا لأن لبنان يعاني من بقاء النازحين السوريين على أرضه.

وأضاف "نحن بحاجة لتفهم دولي ولا يوجد أي مبرر لبقاء النازحين بأغلبيتهم العظمى على أرضنا وعودتهم يجب أن تتسارع، ولا نقبل إلّا أن تكون عودة آمنة".

من جهته أكد وزير خارجية البارغواي، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعم مصالحه ومطالبه.

وأضاف "ندعم طلب باسيل في موضوع النازحين السوريين وسنبذل قصارى جهدنا ليعودوا إلى أوطانهم الأصلية".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!

اسرائيل: هذه هي مفاجآت حزب الله وحماس بالحرب القادِمة...

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

شاهد ..العلاقة بسورة "النجم" ..عالمة فلك تركية لدى “ناسا” تكشف عن معلومات حول الثقب الأسود

ضابط إسرائيلي رفيع :” نريد تحويل الأنفاق لمصيدة موت” ويتحدث عن معركة الشجاعية

الأخبار الرئيسية

قناصة الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف: قتلنا المتظاهرين على حدود غزة عبثًا!

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام لمدة 3 أيام في فلسطين

اتحاد المقاولين

تعقيبا على رد مدير عمليات الوكالة.. اتحاد المقاولين يصعد ويعلن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس!

زكي: لن نقف مكتوفي الايدي والقيادة ستتخذ قرارات حاسمة خلال الايام القادمة!

تقديرات إسرائيلية : حماس ستباشر بالهجوم وتقصف مدنا في الشمال