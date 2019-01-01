وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تجهض حق العودة بصفقات وخطط دولية

سما / وكالات/

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الخميس، إن "إسرائيل تهدم منازل في الضفة الغربية وتهجر الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم وتجهض حق العودة من خلال صفقات وخطط دولية".

وأعرب باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباراغويني لويس ألبيرتو كاستيغليوني، عن أسفه "للنمط الإسرائيلي المعتاد بكسر القوانين الدولية".

وأضاف أنه "يتم الآن التحضير لخطط وأخطار كبيرة ومن هنا يجب توحيد جهودنا والمواجهة".

وتابع باسيل "من المهم حين نلتقي دولة صديقة أن نطلب المساعدة والدعم منها، فكلما حلّ شبح التوطين نواجهه ونرفض أن يحلّ هذا الأمر بفلسطين وبلبنان".

وطالب بدعم للبنان "خصوصًا أنه يتحمل منذ 70 عامًا كل الصعاب في سبيل وقوفه بجانب القضية الفلسطينية".

وشدد على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية والمسارات المعتمدة في جنيف وأستانا لأن لبنان يعاني من بقاء النازحين السوريين على أرضه.

وأضاف "نحن بحاجة لتفهم دولي ولا يوجد أي مبرر لبقاء النازحين بأغلبيتهم العظمى على أرضنا وعودتهم يجب أن تتسارع، ولا نقبل إلّا أن تكون عودة آمنة".

من جهته أكد وزير خارجية البارغواي، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعم مصالحه ومطالبه.

وأضاف "ندعم طلب باسيل في موضوع النازحين السوريين وسنبذل قصارى جهدنا ليعودوا إلى أوطانهم الأصلية".