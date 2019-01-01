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الصالح يوضح آلية اعادة ضريبة الاملاك للبلديات

الخميس 25 يوليو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يوضح آلية اعادة ضريبة الاملاك للبلديات


رام الله / سما /

افصح وزير الحكم المحلي عن آلية اعادة ضريبة الاملاك الى البلديات بعد قرار الحكومة بذلك بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.

وقال الصالح لإذاعة "صوت فلسطين ": "إن الوزارة أعدّت برنامجا تدربيا مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضربية الأملاك والتخمين"، مشيرا إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.

وأكد الصَّالح أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.

وبخصوص إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أشار وزير الحكم المحلي إلى أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتا إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز اللإمكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الأفضل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

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