قرارات جديدة سيتم اتخاذها.. محيسن: اجتماع طارئ للقيادة برئاسة عباس مساء اليوم

رام الله / سما /

برئاسة الرئيس محمود عباس تعقد القيادة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث اخر التطورات السياسية والميدانية واخرها جريمة الهدم في وادي الحمص جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، انه من المفترض ان يتم اتخاذ قرار ببدء تنفيذ قرارات المجلس المركزي خاصة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا ان هناك قرارات جديدة سيتم اتخاذها بناء على التطورات السياسية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن وورشة البحرين.

واضاف محيسن ان حكومة الاحتلال بدأت في الآونة الاخيرة تصعيدا كبيرا باستهداف ابناء شعبنا في القدس والتي كان اخرها عملية هدم البيوت في وادي الحمص، مشيرا الى ان هذه خطوة غير مسبوقة ما يعني ان كل الارض الفلسطينية اصبحت مستباحة من قبل الاحتلال.

وكان المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو اردينة قال إن الاجتماع الطارئ الذي دعا له السيد الرئيس سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الاميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الاسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.