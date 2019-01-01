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"العليا الاسرائيلية" ترفض تسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة

الخميس 25 يوليو 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الاسرائيلية" ترفض تسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة


بيت لحم / سما /

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تحديد موعد لتسليم جثمان الشهيد الاسير نصار ماجد طقاطقة الى ذويه من اجل مواراة جثمانه الثرى في مسقط راسه بلدة بيت فجار.

واوضح حسن عبد ربه مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان قرار المحكمة جاء ردا على التماس قدمته الهيئة من خلال محامييها ، مشيرا الى ان قرار المحكمة في ذات الوقت تضمن بعدم نقل جثمان الشهيد الى مقبرة الارقام دون ان يتم تحديد موعد للافراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعلنت عن استشهاد الاسير طقاطقة يوم السادس عشر من الشهر الجاري بعد ان اعتقل في التاسع عشر من حزيران وخضع للتحقيق في زنازين المسكوبية ومن ثم نقل الى تحقيق الجلمة حيث اكدت مصادر حقوقية انه استشهد من جراء التعذيب الذي تعرض له 

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