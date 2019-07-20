  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعقيبا على رد مدير عمليات الوكالة.. اتحاد المقاولين يصعد ويعلن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس!

الخميس 25 يوليو 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على رد مدير عمليات الوكالة.. اتحاد المقاولين يصعد ويعلن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس!


غزة / سما /

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الشروع في إضراب وتوقف شامل عن العمل في المشاريع المتعاقد عليها مع "الاونروا" يومي الأربعاء والخميس (31/7/2019-1/8/2019).

وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بناءً على قرارا الهيئة العامة في اجتماعه الأخير بتاريخ 20/7/2019، وفي ضوء الرد السلبي من مدير عمليات الوكالة.

وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار مهما كانت صغيرة من قبل المقاولين، ستخضعهم للمادة 15 بند 1 –ب من القرار بقانون رقم 21/2018 الخاص بمقاولي الانشاءات وتندرج تحت بند ج العقوبات الواردة في نفس القانون المادة 45 بند 9.

وأشار إلى أن المخالفة ستعرض المقاولين للعقوبات الواردة في المادة 46 بند 4و 5 و6 من القانون بالإضافة للغرامات المالية كما تنص مواد القانون والنظام الداخلي واللوائح التنفيذية للاتحاد.

ولفت الاتحاد إلى أنه سيقوم بجولة تفتيشية يومي الإضراب، وسيتم اتخاذ الإجراءات النقابية الصارمة بحق المخالفين بما فيها الشطب نهائيا من سجلات الاتحاد.



5

5

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: قادة الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين ولكن!

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

اسرائيل: هذه هي مفاجآت حزب الله وحماس بالحرب القادِمة...

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

ضابط إسرائيلي رفيع :” نريد تحويل الأنفاق لمصيدة موت” ويتحدث عن معركة الشجاعية

الأخبار الرئيسية

زكي: لن نقف مكتوفي الايدي والقيادة ستتخذ قرارات حاسمة خلال الايام القادمة!

تقديرات إسرائيلية : حماس ستباشر بالهجوم وتقصف مدنا في الشمال

كريستوف هويسيجين

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: اميركا دولة فوق القانون وإسرائيل تشبه كوريا الشمالية

حماس

تقدير إسرائيلي: زيارة حماس لإيران قد تنسف ترتيبات التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصر

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)