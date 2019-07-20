تعقيبا على رد مدير عمليات الوكالة.. اتحاد المقاولين يصعد ويعلن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس!

غزة / سما /

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الشروع في إضراب وتوقف شامل عن العمل في المشاريع المتعاقد عليها مع "الاونروا" يومي الأربعاء والخميس (31/7/2019-1/8/2019).

وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بناءً على قرارا الهيئة العامة في اجتماعه الأخير بتاريخ 20/7/2019، وفي ضوء الرد السلبي من مدير عمليات الوكالة.

وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار مهما كانت صغيرة من قبل المقاولين، ستخضعهم للمادة 15 بند 1 –ب من القرار بقانون رقم 21/2018 الخاص بمقاولي الانشاءات وتندرج تحت بند ج العقوبات الواردة في نفس القانون المادة 45 بند 9.

وأشار إلى أن المخالفة ستعرض المقاولين للعقوبات الواردة في المادة 46 بند 4و 5 و6 من القانون بالإضافة للغرامات المالية كما تنص مواد القانون والنظام الداخلي واللوائح التنفيذية للاتحاد.

ولفت الاتحاد إلى أنه سيقوم بجولة تفتيشية يومي الإضراب، وسيتم اتخاذ الإجراءات النقابية الصارمة بحق المخالفين بما فيها الشطب نهائيا من سجلات الاتحاد.





