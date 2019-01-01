أبو الغيظ ينعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

القاهرة /سما/

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيد الحزن والأسي فقيد الشعب التونسي والأمة العربية جمعاء، الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، والرئيس الحالي للقمة العربية.

وقد كان الفقيد الكبير رجل مباديء ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية.

كما لعب الرئيس الراحل دوراً وطنياً محورياً سيذكره له التاريخ التونسي، فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق؛ وضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتى آخر ايام عمره نموذجاً يحتذى في القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات، والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع، وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة.

ويتقدم أبو الغيظ، بخالص التعازي للشعب والحكومة التونسية، معرباً عن أمله في أن تتجاوز تونس حزنها على رحيل الفقيد الكبير، لتتمكن من الاستمرار في بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد أبنائها المخلصين، وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية.