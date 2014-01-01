البطش: استمرار استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة العودة سيجر لجولة تصعيد جديدة

غزة / سما/

حذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد البطش، اليوم الخميس، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرة العودة سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، غدا الجمعة، والتي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال البطش في بيان إنه "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة القتلة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال".

وأضاف إننا "نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا بالضفة الغربية المحتلة".

وتابع البطش في البيان "نحمل العدو تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن تصمت طويلا على تلك الجرائم".

وجدد البطش مطالبته مصر راعية تفاهمات وقف النار عام 2014 "ويسعى اليوم لإنجاز إجراءات كسر الحصار عن غزة ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرق قطاع غزة".