أبو زهري يطلع على سير عمل "اللجنة الوطنية" في قطاع غزة

غزة / سما/

اطلع رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، اليوم الخميس، على سير العمل في مكتب اللجنة في المحافظات الجنوبية.

وعقد أبو زهري اجتماعا مع كادر اللجنة الوطنية في المحافظات الجنوبية بحضور مندوب اللجنة في غزة محمد أبو شوقة، وذلك للوقوف على أهم احتياجات ومتطلبات استمرارية عمل المؤسسات ذات العلاقة في التربية والثقافة والعلوم فيها، بهدف تضمين هذه الاحتياجات في مشاريع دولة فلسطين المقدمة للمؤسسات الدولية والمحلية الشريكة، وللتأكيد على ضرورة توسيع عملها ليشمل كافة مناطق تواجد الشعب الفلسطيني.

وناقش أبو زهري مع طاقم اللجنة الوطنية في المحافظات الجنوبية آخر تطورات العمل وسبل تقديم التسهيلات الخاصة لأبناء القطاع، داعيا المؤسسات المحلية إلى ضرورة التشبيك والتنسيق فيما بينها وما بين المؤسسات الرسمية من أجل توحيد جهود العمل والقيام بعملية التخطيط التشاركي، من أجل إعلاء اسم دولة فلسطين عاليا كما هو دوما في كافة المنابر المحلية والإقليمية والدولية.