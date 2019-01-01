  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليابان تعرب عن قلقها إزاء هدم إسرائيل مباني في واد الحمص

الخميس 25 يوليو 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تعرب عن قلقها إزاء هدم إسرائيل مباني في واد الحمص


رام الله / سما /

 أعربت حكومة اليابان عن قلقها العميق إزاء قيام السلطات الإسرائيلية بهدم حوالي 10 مبانٍ يملكها فلسطينيون في واد الحمّص بصور باهر.

وقال السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، "لدى اليابان إيمان راسخ بأن القضايا التي تواجه الطرفين، إسرائيل وفلسطين، لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة المستندة إلى الثقة التي تبنى من خلال جهود الطرفين، ويتعارض هذا العمل مع الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لتهيئة بيئة مواتية لحوار جاد بين الطرفين، وتحقيق حل الدولتين حيث تتعايش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المستقلة بسلام".

وحثت اليابان كلا الطرفين على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل الجهود المستمرة نحو السلام.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: قادة الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين ولكن!

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

اسرائيل: هذه هي مفاجآت حزب الله وحماس بالحرب القادِمة...

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

ضابط إسرائيلي رفيع :” نريد تحويل الأنفاق لمصيدة موت” ويتحدث عن معركة الشجاعية

الأخبار الرئيسية

زكي: لن نقف مكتوفي الايدي والقيادة ستتخذ قرارات حاسمة خلال الايام القادمة!

تقديرات إسرائيلية : حماس ستباشر بالهجوم وتقصف مدنا في الشمال

كريستوف هويسيجين

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: اميركا دولة فوق القانون وإسرائيل تشبه كوريا الشمالية

حماس

تقدير إسرائيلي: زيارة حماس لإيران قد تنسف ترتيبات التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصر

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)