تلفزيون: طائرة إسرائيلية هاجمت الإرهابي المقدسي في سيناء

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "i24News" الإسرائيلية، أن طائرة بدون طيار مزودة بصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية هاجمت ناشطاً ينتمي لتنظيم "ولاية سيناء"، منذ نحو أسبوعين أصيب على إثرها بجروح.

ونقلت "القناة" عن مصادر فلسطينية يوم الخميس، أن الهجوم حدث يوم 18 يوليو (تموز) 2019، وأدى لإصابة أبو همام المقدسي (خ. م)، وقصف من طائرة بدون طيار في أرض زراعية تسمى قرية ياميت، وأصيب بجروح متوسطة. وقدم له علاجا من عناصر طبية تتبع للتنظيم.

وأشارت المصادر، إلى أن المقدسي فلسطيني من سكان رفح، وكان ناشطا سابقا في الذراع العسكري لحركة "حماس"، وانضم لتنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ "داعش" منذ عامين ونصف، وكان متورط بهجمات ضد أهداف إسرائيلية منها التنسيق مع مسلحين في سيناء ومدهم بالسلاح مع أشخاص آخرين من غزة ينتمون لمجموعات لجان المقاومة، وذلك عام 2011 لمهاجمة حافلة إسرائيلية عند الحدود المصرية الإسرائيلية ما أدى لمقتل 6 إسرائيليين.

وأضافت المصادر لقناة "i24News"، أن المقدسي متورط في عدة هجمات ضد القوات المصرية، واحداها كانت الهجوم ضد الخط الدولي منذ أشهر ما أدى لمقتل العديد من الجنود المصريين.

وعمل لفترة على تهريب عدد من الشبان التابعين لفصائل فلسطينية ولجماعات من غزة إلى سيناء، للانضمام لتنظيم "داعش"، قبل أن ينجح الجيش المصري في إغلاق تلك المناطق الحدودية بشكل كامل.