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لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة عرعرة رداً على جرائم الهدم

الخميس 25 يوليو 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة عرعرة رداً على جرائم الهدم


الناصرة /سما/

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستقام في قرية عرعرة في الساعة السادسة من مساء السبت القادم، رداً على جريمة هدم بيت إبراهيم مرزوق، وجرائم تدمير البيوت العربية بشكل عام.

وكانت اللجنة الشعبية، في عارة وعرعرة قد قررت في الليلة الماضية، أن تكون المظاهرة، التي أقرها اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية، والمجلس المحلي واللجنة الشعبية مساء الخميس، في يوم السبت.

وفي سياق قرارات الاجتماع، ستعلن لجنة المتابعة، بالتنسيق مع اللجنة القطرية واللجان الشعبية، عن الخطوات القادمة التي اقرها الاجتماع، ضد جرائم هدم البيوت العربية.

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