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الضمير تدعو النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وفاة سجين

الخميس 25 يوليو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضمير تدعو النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وفاة سجين


غزة / سما/

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل (م. ب) 43 عاماً، في سجن "طيبة" جنوب مدينة غزة.

ووفقاً لمعلومات مؤسسة الضمير، فإن النزيل (م.ب) نقل من مركز إصلاح وتأهيل غزة "سجن طيبة"، عند حوالي الساعة 11:00 مساءً بواسطة سيارة شرطة إلى مستشفى شهداء الأقصى في محافظة الوسطى، على إثر ضيق في التنفس وشعوره بآلام شديدة في الصدر وبعدها حصل تدهور في حالة المريض إلى حالة احتضار، ثم وفاته بعد ساعتين.

يشار إلى أن النزيل يعاني مرض القلب وأزمة صدرية وحسب المعاينة والكشف الظاهري، من قبل الطب الشرعي لجثة النزيل المتوفى يرجح سبب الوفاة أن تكون " استسقاء رئوي قلبي" وعند حوالي الساعة 3:30 من فجر الخميس، تم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وتم تبليغ الأهل بحالة الوفاة.

وأكدت الضمير، أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه، وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب، وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

وطالبت النائب العام بصفته جهة الاختصاص، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (م.ب) ومعرفة أسبابها، داعيةً النيابة العامة بضرورة نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن.

ودعت الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.

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