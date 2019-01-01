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"كان" العبرية: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الخميس 25 يوليو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئاسة التونسية، أعلنت بعد ظهر اليوم، عن وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز (92 عاماً)، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نُقل للمستشفى مساء الأربعاء وهو بحالة حرجة.

وبحسب القناة، أوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن السبسي توفي اليوم في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، في المستشفى العسكري بالعاصمة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

ونقلت القناة، عن وسائل إعلام تونسية قولها، إنه تم نقل السبسي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وكان السبسي نُقل في حالة حرجة للمستشفى العسكري، الشهر الماضي، حيث قضى أسبوعاً قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط، وفق القناة العبرية.

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