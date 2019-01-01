وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين في نابلس

نابلس / سما /

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، إسنادا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وهم: احمد زهران ومحمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية والشقيقين حسن واشرف الزغاري، وسلطان خلوف.

وشارك في الوقفة التضامنية العشرات من ممثلي فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة نابلس.