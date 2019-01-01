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اتحاد كرة القدم يكشف مصير منحة الرئيس المالية

الخميس 25 يوليو 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة القدم يكشف مصير منحة الرئيس المالية


رام الله / سما /

قال إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه لا يوجد معلومات عن وجود من منحة مالية للأندية الرياضية في قطاع غزة للموسم القادم.

وأكد أبو سليم خلال اجتماع اتحاد كرة القدم بجمعيته العمومية في مقر الاتحاد، أن رئيس الاتحاد جبريل الرجوب لم يكشف عن وجود منحة مالية للأنية، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

ولفت ابو سليم إلى أن المنحة الرئاسية لأندية الضفة لم تُصرف إلى هذا اليوم، بسبب الضائقة المالية، مبيناً أن صرفها في غزة جاء بعد مجهود كبير بذله الاتحاد مع السلطة لصرف المنحة الرئاسية للأندية.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، يمنح الأندية الرياضية في قطاع غزة مبلغ 608 ألف دولار لكل موسم.

#اتحاد كرة القدم

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