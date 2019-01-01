"التعليم العالي" تكرم الفائزين بالأنشطة الطلابية الجامعية

رام الله / سما /

كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، طلبة الجامعات الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية الجامعية للعام الدراسي 2019-2018.



وشمل التكريم الطلبة الفائزين في مسابقتي القصة القصيرة والرسم، والمشاركين في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتي تم تنظيمها خلال العام برعاية الوزارة، إضافة الى تكريم المؤسسات الشريكة والداعمة، وأعضاء لجنة الأنشطة ولجان التحكيم، وجاء ذلك، خلال حفل أقيم بمدينة رام الله، اليوم، الذي شهد الإعلان عن إصدار كتيّب مسابقة القصة القصيرة "نطفة من الروح من سلسة الخان الاحمر قصة صمود شعب".



وقال وزير التعليم العالي أ.د. محمود أبو مويس أن الأنشطة اللامنهجية ستكون أحد معايير التفاضل في المنح، داعيا القطاع الخاص لتقديم جوائز عينية ونقدية للفائزين.



وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة أن تكون الأنشطة العام المقبل موجهة نحو القطاعات الثقافية والإبداعية والرقمية التي تواكب التطور في العالم، كونها تبث روح الانتماء والعطاء للطلبة.



من ناحيته دعا عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد، إلى ضرورة أن يحظى ملف الطلبة المبدعين والمميزين بمزيد من الاهتمام لدى كافة الجهات المسؤولة، خاصة أن هناك مواهب تستحق التقدير والمتابعة.



ولفت إلى أن الأنشطة اللامنهجية جعلت الطلبة يهتمون أكثر بالقضايا الوطنية، وملامسة مواقف الفرح والجمال والحزن في فلسطين.



بدورها قالت مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن "انه بعد ثلاث سنوات من العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديداً دائرة الشؤون الطلابية- قسم الأنشطة، لم نواجه أي بيروقراطية، لم تتدخل الوزارة، بل دعمت بكل ما لديها، وقدمت التسهيلات وأكثر من ذلك، ساعدتنا في عقد أول دوري مناظرات وطني يجمع بين الضفة والقطاع بتسهيل وصول فريق بولتكنك فلسطين إلى غزة ليخوص الدوري النهائي هناك، لننتصر معاً وبشراكة كاملة، على الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وعلى الانقسام.



وأضافت "هي فرصة لنقول أن الشراكة ليست ممكنة فقط، بل ضرورية طالما أن بوصلتنا واضحة لأجل فلسطين حرة من الاحتلال ومن الانقسام والظلم والفساد، ونتطلع لتعاون مستمر".