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العمل الزراعي بغزة يتمكن من توصيل مياه الري ل 100 دونم شرق جباليا

الخميس 25 يوليو 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


جباليا / سما /

في اطار الأنشطة والجهود الحثيثة التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة من أجل دعم وتعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الوصول الى مصادر رزقهم، وذلك ضمن مجموعة من البرامج والمشاريع التي ينفذها. فقد تمكن العمل الزراعي من توفير مياه الري لمساحة 100 دونم زراعي في المناطق الحدودية الشرقية لبلدة جباليا، حيث قام الاتحاد بتوصيل مياه الري للأراضي الزراعية شرق بلدة جباليا من خلال خطوط ناقلة رئيسية ساهمت في التخفيف من مشكلة قلة وندرة مياه الري في الأراضي المستهدفة والتي تقع بالقرب من السياج الفاصل، علما بأن المساحة مرشحة للزيادة في المستقبل القريب.

والجدير بالذكر أن 50 أسرة زراعية استفادت من هذا التدخل حيث يملكون الأراضي المستهدفة، وذلك ضمن مشروع(الدفاع عن حقوق المزارعين والصيادين) والذي ينفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

#العمل الزراعي

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