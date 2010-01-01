الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال حزيران

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية وشبكات والطرق وشبكات المياه والمجاري قد ارتفعت في الضفة خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

فحسب التقرير الذي اعده الاحصاء بهذا الخصوص، فقد ارتفعت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.01% خلال شهر حزيران، مقارنة بشهر أيار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ105.95 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.09% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.03% خلال حزيران مقارنة بشهر أيار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.86 مقارنة بـ105.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.31%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.11% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة استقرارا خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 104.88 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.55%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.16% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعا نسبته 0.32% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.39 مقارنة بـــ109.04 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.27%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.59%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.61 مقارنة بـ 113.45 خلال الشهر الذي سبقه، (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.39%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.48 مقارنة بـــــ 116.03 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.31 مقارنة بــــ 107.76 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.70 مقارنة بـــــ109.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).