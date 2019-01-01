تقديرات إسرائيلية : حماس ستباشر بالهجوم وتقصف مدنا في الشمال

ترجمة الحدث

انتقد موقع واللا العبري في تقرير له، ما أسماها "سياسة إسرائيل المشوهة والمخيفة" تجاه قطاع غزة، مضيفا "بينما تستمر حركة حماس في الدعوة إلى تدمير إسرائيل وتطوير ونقل الأسلحة من إيران، تواصل إسرائيل السماح بدخول حقائب مليئة بالأموال إلى القطاع".

وفقا للموقع، ما هو واضح الآن أنه في مرحلة ما، ستباشر حماس بتنفيذ هجمات على إسرائيل مرة أخرى، وستصل صواريخها هذه المرة إلى الشمال؛ أبعد مما كانت عليه في الماضي، وسيكون على إسرائيل أن ترد.

وأضاف: حماس ببساطة لا تشعر بضغوط كافية من الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن إسرائيل لم تقم بممارسة ضغط من شأنه أن يدفعهم إلى الاستسلام، كما تصرفت الدول التي سعت إلى هزيمة عدوها.

وتابع التقرير: على مدار عقود، بدأت إسرائيل في الانحراف عن الاستراتيجية التي أثبتت نفسها من خلالها على مر التاريخ، تلك التي جعلتها تفرض إرادتها على أعدائها. والآن، تدفع إسرائيل "رسوم الحماية" مقابل الهدوء.

وأضاف الموقع، "حاول أن تتخيل أي دولة تتصرف بهذه الطريقة في التاريخ الحديث. من الواضح أنه لا توجد سابقة لهذا النهج الانهزامي الذي تتبعه إسرائيل. في الواقع، سمحت الدول بالتسهيلات لأعدائها، ولكن فقط بعد أن وصل هؤلاء الأعداء إلى مستوى الهزيمة الكاملة".

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل بحاجة إلى سياسة جديدة تجاه حماس، في ضوء زيادة حماس لقوتها، بحيث إنها أصبحت قادرة على إحداث المزيد من الضرر لإسرائيل، في ظل مسارعة إسرائيل في كل مرة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل شروط جيدة.

ويرى الموقع، أنه يجب على إسرائيل كسر قدرات حماس على التسلح، ورغبتها في قتال إسرائيل من خلال فرض حصار وإغلاق قوي ومستقر.