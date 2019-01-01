حماس: الشعوب العربية تعتبر الاحتلال العدو المركزي للأمة

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، الرفض المتزايد الذي عبّر عنه الجمهور العربي عمومًا، والسعودي خصوصًا، للزيارة التطبيعية لشخصيات إعلامية "لدولة" الاحتلال، بأنه بمثابة تأكيد بأن الشعوب العربية ما تزال تعتبر "دولة" الاحتلال هي العدو المركزي للأمة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح مقتضب، الخميس، إن هذا يؤكد أيضًا رفض الشعوب لأي سلوك تطبيعي مع الاحتلال، وأن قضية فلسطين ستبقى حاضرة في الضمير الجمعي العربي، حتى إنهاء هذا الاحتلال المعادي لكل مكونات أمتنا.

وكانت وفود وصفتها إسرائيل بأنها "إعلامية عربية" زارت تل أبيب في زيارة وصفت من الفلسطينيين ومنظمات عربية بأنها "تطبيعية مرفوضة".