سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: اميركا دولة فوق القانون وإسرائيل تشبه كوريا الشمالية

نيويورك ـ وكالات -

انتقد السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هويسيجين، المستشار السياسي السابق للمستشارة أنجيلا ميركل، بشدة دعم إدارة ترامب لإسرائيل وقارنها بشكل غير مباشر بكوريا الشمالية.

وفي خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هاجم هويسيجين تتعامل الولايات المتحدة غير الثابت مع القانون الدولي، وقال خلال نقاش في مجلس الأمن حول هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية: "بالنسبة لنا، القانون الدولي ساري المفعول، نحن نؤمن بالأمم المتحدة، نحن نؤمن بمجلس الأمن. نحن نؤمن بقوة القانون الدولي، وليس بقوة الأقوى..بالنسبة لنا هذه ليست قائمة كما يحلو لك وهناك حالات تصر فيها الولايات المتحدة على تطبيق القانون الدولي، كما هو الحال مع كوريا الشمالية، ونحن ندعم ذلك".

وأضاف: "قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، والذي يعرّف المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر – وأيضًا في القدس الشرقية – بأنها مستوطنات غير شرعية، يعد قرارًا دوليًا ملزمًا تخلت عنه الولايات المتحدة."

وأوضح السفير الألماني أن بلاده تعتبر المستوطنات غير شرعية وتضر بفرص تحقيق تسوية سياسية على أساس وجود دولتين، مضيفا: "الآن هناك حديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، نحن قلقون جدًا من هذا، ولن نعترف بتغيير حدود عام 1967، بما في ذلك في القدس، إلا نتيجة للمفاوضات".

ووقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية انه "ليست هذه هي المرة الأولى التي يستغل فيها هويسيجين عضوية ألمانيا المؤقتة في مجلس الأمن لمهاجمة دعم إدارة ترامب لإسرائيل. في مارس الماضي، انتقد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، قائلاً إنه انتهاك للقانون الدولي. وقال هويسيجين في ذلك الوقت: "الاحتياجات الأمنية، مهما كانت مبررة، لا تبرر الضم".