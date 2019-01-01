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شرطة مدينة فرنسية تمنع رفع العلم الإسرائيلي

الخميس 25 يوليو 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة مدينة فرنسية تمنع رفع العلم الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

قررت شرطة مدينة ستراسبورغ الواقعة شرق فرنسا، اليوم الخميس، حظر رفع العلم الإسرائيلي من قبل مشجعي فريق مكابي حيفا الذي سيخوض هذه الليلة مباراة في تصفيات الدوري الأوروبي.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن هذا القرار يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في معاداة السامية. مشيرًا إلى أن الشرطة فرضت عددًا من القيود على المشجعين.

ومن بين تلك القيود، سمح للمشجعين فقط بالتواجد في أماكن معينة بالمدينة للتسكع بها وزيارتها، وتحديد عدد المشجعين داخل الاستاد بـ 600 مشجع فقط، وحظر رفع العلم في الملعب ومحيطه والمدينة.

وقالت أليزا بن نون سفيرة إسرائيل في فرنسا، تم السماح لتظاهرات تدعو لمقاطعة إسرائيل تحت اسم حرية التعبير، لكن السلطات تمنع مشجعي مكابي حيفا من رفع العلم، هذا أمر غير مقبول.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، إنها تخشى على حياة الإسرائيليين من أي هجمات سواء متعلقة بـ "العداء لهم" أو بسبب كرة القدم.

فيما ادّعت صحيفة يسرائيل هيوم أن ثلاثة مشجعين إسرائيليين تعرضوا للضرب العنيف من قبل فرنسيين في مطعم بالمدينة.

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