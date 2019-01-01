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قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا غالبيتهم أسرى محررون

الخميس 25 يوليو 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، (19) مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.

وبين نادي الأسير أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، منهم أربعة أسرى محررون، وهم: عبد الرحمن أبو خضر، وغسان عدنان الأطرش، ومقداد أحمد نواهضة، ويحيى تركمان، ومحمد عوني عبيد، ومحمد محمود عزام.

وجرى اعتقال 7 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، بينهم أب واثنان من أبنائه وهم: ثائر عبد محمود، ونجليه محمد وعبد الرحمن، علاوة على ثلاثة آخرين وهم: أدهم سبته، ومحمد أمين خلاف، ومحمد عبد عطية، ونسيم أمجد محسن.

ومن محافظة نابلس اعتقل الاحتلال 3 مواطنين وهم: عمر وديع قرعان، وعاطف أبو ثابت، وأحمد محمود قطراوي.

ومن محافظة قلقيلية جرى اعتقال المواطن عكرمة بنان أبو علبه (40 عاما)، فيما اعتقل النائب السابق في المجلس التشريعي عزام سلهب، ومحمد محمود غنيمات من محافظة الخليل، وجميعهم أسرى محررون قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال.

#الاحتلال #أسرى

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