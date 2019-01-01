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الاحتلال يجرف أراضي زراعية في البقعة شرق الخليل

الخميس 25 يوليو 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل، بحجة البحث عن خطوط مياه مسروقة تغذي مستوطنتي "كريات أربع"، و"خارصينا".

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أراضي زراعية في منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ16 دونما، مزروعة بأشتال البندورة، بحجة البحث عن أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" الجاثمتين على أراضي الموطنين شرق الخليل.

واشار جابر إلى ان الارضي التي تم تجريفها تعود ملكيتها الى بدران بدر جابر (9 دونمات)، وعادل راشد جابر (3 دونمات)، وشادي فهمي جابر (4 دونمات).

يذكر ان أراضي البقعة تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

#الاحتلال

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