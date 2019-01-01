الرجوب يتفقد الفدائي قبيل مشاركته في بطولة غرب آسيا 2019

رام الله / سما /

تفقد اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء منتخبنا الوطني لكرة القدم والذي يخوض معسكرا تدريبيا استعدادا للمشاركة في بطولة غرب اسيا للرجال في العراق، حيث ثمن الرجوب جهود الكوادر الفنية والإدارية ولاعبي المنتخب .

وأكد الرجوب أهمية المشاركة في هذه البطولة، والتي تأتي قبيل انطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023، كونها تشكل فرصة لقياس مدى استعداد اللاعبين لخوض التصفيات، وتحديد مواطن القوة والضعف والعمل على علاج المشاكل التي يمكن أن تواجه المنتخب.

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة أن يتمتع اللاعبون بأقصى درجات الانضباط، ونقل الصورة التي تليق بالشعب الفلسطيني وأخلاقه، مشيرا إلى أن الرياضة تعد إحدى تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية لدورها في إيصال رسالة السلام من فلسطين إلى العالم.

وأشارإلى أن منتخبنا اليوم لم يعد رقما سهلا في كرة القدم الاسيوية، وأنه أصبح ندا قويا لكثير من المنتخبات التي تحتل مراكز متقدمة في التنصيف الاسيوي، مؤكدا على أن المنتخب تجاوز مرحلة المشاركة لأجل المشاركة، وأصبح بمرحلة المنافسة، موجها التحية للطواقم الفنية والإدارية للمنتخب على جهودهم.

وتمنى الرجوب التوفيق للمنتخب، وأن يحقق نتائج طيبة في كافة اللقاءات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

جدير بالذكر أن الفدائي يخوض البطولة ضمن المجموعة الأولى والتي تقام منافساتها في كربلاء وتضم كلاً من العراق (البلد المضيف)، اليمن، سوريا، فلسطين ولبنان.