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انسات واشبال ارثوذكسي بيت ساحور الى الاردن لاجراء معسكر تدريبي بكرة السلة

الخميس 25 يوليو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انسات واشبال ارثوذكسي بيت ساحور الى الاردن لاجراء معسكر تدريبي بكرة السلة


بيت لحم / سما /

افاد جوزيف بنورة عضو اللجنة الرياضية في النادي الارثوذكسي الثقافي العربي بيت ساحور ان وفد فريق بنات واشبال النادي غادر أمس الاربعاء بيت ساحور في طريقه الى العاصمة الاردنية عمان لاجراء معسكر تدريبي للفريقين هناك مدة اسبوع كامل باشراف المدربين امين سلمان ووسيم مسك وبرئاسة الوفد جلال برهم وادارية جيانا اسعيد و38 لاعبا ولاعبة .

وجاء المعسكر التدريبي الساحوري بالتنسيق والتعاون مع مساعدة اللاعب الكبير سني سكاكيني وفادي صابات لانجاح معسكر في نادي الفحيص الاردني . ويتخلل المعسكر التدريبي التركيز على زيادة مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية الفردية والجماعية والاساسية للفريقين ورفع انسجام اللاعبين واللاعبات مع بعض للاستحقاقات المقبلة ليكون كلا الفريقين متناغمين ومتفاهمين في ارض الملعب.

وياتي هذا المعسكر التدريبي لهذه الفئات العمرية بكرة السلة ضمن اهتمامات النادي الساحوري الذي يهتم بكل الفئات السنية والعمرية بالفريق والنادي ذكورا واناثا من اجل الاستفادة واخذ الخبرة والاحتكاك الحقيقي ومن ثم تقديم مستويات افضل لفرق النادي في بطولاته المحلية والخارجية.

وهذه الاهتمامات دوما يركز عليها مجلس ادارة النادي ممثلا بالدكتور اغلب خوري رئيس النادي والرياضي النشط جورج ابو عيطة والنشيطة رنين قمصية والرياضي جميل غريب وكافة اركان الادارة والنادي الذين يعملون كل جهودهم للاجيال القادمة وخاصة الصغيرة منها من اجل الارتكاز عليها مستقبل في فرق النادي الساحوري بكرة السلة.

وكان فريق 2003 التابع للنادي قد تأهل لنهائي الفاينل لبطولة 2003 بعد فوزه في مباراتيه الاولى والثانية على ابداع لينتظر مباريات الفاينل للبطولة فريق سرية رام الله المتاهل هو الاخر للنهائي. وستكون اولى المباريات بينهما يوم 30 الشهر الجاري على صالة السرية .

#ارثوذكسي بيت ساحور #كرة السلة

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