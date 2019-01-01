اتحاد الشجاعية يشرع في التحضير لمباراة كأس السوبر

غزة / سما /

دخل نادي اتحاد الشجاعية في معسكرا داخليا على ملعبه المعشب، ملعب الشهيد أحمد الجعبري، بمحررة الشهداء، جنوبي غزة, بحضور اللاعبين كافة, استعدادا لمباراة كأس السوبر منتصف الشهر المقبل، وبطولة الدوري الممتاز المرتقبة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وقال نعيم السويركي المدير الفني للفريق إنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على رفع منسوب اللياقة البدنية, ثم تنفيذ بعض الخطط, يليها خوض المباريات الودية للوقوف على مدي جاهزية الفريق وتركيبته، خاصة أنه لم يستعن إلا بلاعب واحد في الانتقالات، وهو خط الوسط حربي السويركي, واستعادة محمد مريش.

بدوره أطلق اتحاد بيت حانون الرياضي تدريباته المكثفة على ملعب بيت حانون البلدي استعداداً لدوري الدرجة الممتازة التي صعد إليها الموسم الأخير، وذلك على الملعب البلدي، حيث يركز المدرب محمد العماوي- صاحب الإنجاز على الإعداد البدني والفني، وتدريبات استشفائية ومحاضرات شفوية.

وفي الدرجة الأولى، شرع نادي التفاح الطامح للعودة إلى الممتازة بعد موسمين في التحضير للموسم المقبل بقيادة المدرب بسام أبو الصادق، وتركزت على رفع منسوب اللياقة البدنية بعد فترة التوقف السلبية قبل الدخول في المرحلة الثانية التي ستتركز على النواحي الفنية والخطط التكتيكية واختيار التشكيل النهائي للفريق.

وأضاف ان الفريق سيعتمد بنسبة كبيرة على لاعبي النادي بالإضافه للاعبي التعزيز وسيبذل جهودا كبيرة للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد.

كما أطلق خدمات النصيرات، الطامح للأضواء، تدريباته على ملعب النادي وشاطئ البحر، بقيادة المدرب أيوب أبو زاهر. وواصل نادي نماء استعداداته على ملعب محمد أبو تريكة بقيادة نعيم سلامة، وبحضور جميع اللاعبين، وذلك عقب صعوده هذا الموسم للدرجة الأولى.

وعلى صعيد المدربين، قدم محمد أبو عيطة مدير قطاع الناشئين استقالته من نادي الهلال بعد أكثر من 7 أعوام قضاها في النادي.