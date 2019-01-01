  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصرية تعرض طفلها للبيع على "فيسبوك" قبل ولادته بأيام

الخميس 25 يوليو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرية تعرض طفلها للبيع على "فيسبوك" قبل ولادته بأيام


وكالات / سما /

أثارت حادثة غريبة من نوعها استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدمت سيدة مصرية على عرض طفلها المولود حديثًا للبيع على “فيسبوك”.

وقالت السيدة المصرية عبر موقع التواصل: “من يرغب في شراء رضيع حديث الولادة يتواصل معي على الخاص”، الأمر الذي دفع أشخاصًا للتجاوب معها، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم جميعًا.

وتبلغ الوالدة من العمر 24 سنة، واعترفت بأن طفلها جاء نتيجة علاقة غير شرعية، الأمر الذي دعاها إلى الرغبة ببيعه.

وكانت الوالدة قد عرضت مبلغ 45 ألف جنيه (2700 دولار) كثمن للطفل حديث الولادة. واعترفت أيضًا بأنها باعت طفلًا آخر قبل سنتين بمبلغ 12 ألف جنيه.

وألقت السلطات الأمنية القبض عليها أثناء انتظارها للمشتري في محطة مترو دار السلام، في القاهرة.

#مصرية #طفل

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: قادة الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين ولكن!

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الاردني

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

تقرير إسرائيلي يرصد المخيمات الصيفية التي تنظمها حماس بغزة

الأخبار الرئيسية

حماس

تقدير إسرائيلي: زيارة حماس لإيران قد تنسف ترتيبات التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصر

3

ضابط إسرائيلي رفيع :” نريد تحويل الأنفاق لمصيدة موت” ويتحدث عن معركة الشجاعية

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

860x484

أولى قوافل الحجاج تغادر قطاع غزة إلى الديار الحجازية

غرينبلات

دعنا لا نخدع انفسنا.. غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطيع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!