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نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري مجددا

الخميس 25 يوليو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري مجددا


وكالات

قالت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد. ووصفت مصادر "العربي الجديد" حالة الرئيس التونسي بـ"الحرجة".

وقالت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي، كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من رئاسة الجمهورية، لكن حافظ قايد السبسي ابن الرئيس قال إن السبسي نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

وظهر السبسي منذ مغادرته للمستشفى العسكري مرتين. المرة الأولى في شريط فيديو يوم 5 تموز/يوليو عند دعوته الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية، وأمس الثلاثاء لدى استقباله وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الذي أكد أنه ناقش الوضع الأمني مع الرئيس.

والسبسي (92 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

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