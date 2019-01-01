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خصومات تصل الى 100% .."فيوجن" تطلق حملة ضخمة بمناسبة ظهور نتائج الثانوية العامة

الخميس 25 يوليو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خصومات تصل الى 100% .."فيوجن" تطلق حملة ضخمة بمناسبة ظهور نتائج الثانوية العامة


غزة / سما/

اطلقت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت والاتصالات في غزة اضخم حملة  لمواطني القطاع  بمناسبة ظهور نتائج امتحانات التوجيهي " انجاز"  تشمل خصم قيمة الاشتراك حسب معدل الطالب بخصم يصل الي ما نسبته 100% .

وقالت "فيوجن" في بيان وصل "سما" انه "حرصا من الشركة على  التخفيف عن  كاهل  المواطنين  الذين ارهقتهم الازمه  الاقتصادية  التى يمر بها المواطنون فى قطاع غزه فقد اطقت الشركة حملتها  الجديده  باسم  "حنكمل انجازك  والتى يحصل المشترك  بموجبها على  خصم حسب معدله في نتائج الثانوية العامة.

واضافتالشركة في بيانها " بان جميع الطلاب الحاصلين علي ما نسبته 99% فاكثر يحصلون علي خصم كامل بنسبة 100%  هدية من شركة فيوجن لتفوقهم ،موضحة " انها تطلق حملتها  الجديده  فى اطار تعزيز  مسؤوليتها  الاجتماعيه  وسعيها  الدائم  لاعتبار الانترنت وسيلة لتخفيف  الضغوط الاقتصادية  التى يعانى  منها  سكان قطاع  غزه وكوسيلة ترفيهية تحد من حجم الضغوط التى  التى تقع  على  كاهل  سكان القطاع".

لمزيد من المعلومات التواصل على رقم 1700100800

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