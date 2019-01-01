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الأحمد: الرئيس عباس على تواصل مع الأسد ولديه رغبة بزيارة سوريا

الخميس 25 يوليو 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: الرئيس عباس على تواصل مع الأسد ولديه رغبة بزيارة سوريا


رام الله / سما /

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس  محمود عباس على تواصل مع الرئيس  السوري بشار الأسد، مشيراً الى وجود "رغبة لدى أبو مازن منذ زمن بعيد لزيارة دمشق ولكن زحمة الأحداث هي سبب التأخير".

وفي حديث لصحيفة الوطن السورية، قال الأحمد: "نأمل بعودة سوريا الى التعافي لأن هذا سينعكس على الواقع العربي كله، وسيجعل لحظة تحقيق الحلم بإنهاء الاحتلال تقترب أكثر وأكثر، حيث ستستأنف سورية دورها الذي كان أحد أسباب التآمر عليها، من قبل إسرائيل وأميركا والقوى المتحالفة معها".

وأشاد الأحمد بطريقة تعامل سوريا مع اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين عاملتهم سورية كمواطنين، وإنما كل العرب يعاملون في سورية، كمواطنين سوريين، ولا يوجد عربي يشعر بالغربة فيها".

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