كريستيانو رونالدو يدفع يوفنتوس لضم نيمار

وكالات / سما /

أصبح مستقبل النجم البرازيلي نيمار محل تساؤل دائم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وخاصة أن اللاعب لديه رغبة أكيدة في التحرر من عقده مع نادي باريس سان جيرمان والانتقال لفريق جديد هذا الصيف.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يحاول التأثير على إدارة ناديه للقيام بشراء نيمار على الفور.

حيث يرى اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم بأن وصول نيمار سيجعل اليوفي هو النادي الأول في أوروبا في الموسم الجديد.

وتبدو عملية عودة نيمار إلى برشلونة صعبة خاصة في ظل تردي العلاقات بين الناديين في السنوات الأخيرة مما يفتح الباب ليوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يمثل عامل مُساعد كذلك لإقناع نيمار بالانتقال لبطل الدوري الإيطالي ، والذي ربما يكون الحل المثالي في الوقت الحالي بالنسبة له وخاصة أنه سيحظى بفرصة مزاملة النجم البرتغالي في نفس الفريق.