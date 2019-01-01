  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أمريكا تمنع صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم منازل واد الحمص

الخميس 25 يوليو 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تمنع صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم منازل واد الحمص


القدس المحتلة / سما /

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت يوم الأربعاء محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في واد الحمص.


وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.


وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء مسودة بيان من خمس فقرات، اطلعت عليها رويترز، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم ”تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم“.


ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.


وتقع المنازل التي جرى هدمها يوم الاثنين قرب جدار الفصل العنصري. ووصفت المسودة الأولية لبيان مجلس الأمن بناء إسرائيل للجدار بأنه مخالف للقانون الدولي.‭‭‭‭ ‬‬‬
(رويترز)

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: قادة الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين ولكن!

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

شاهد.. والد رئيس حكومة بريطانيا: جدنا عثماني وكان يحفظ القرآن

والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الاردني

توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

تقرير إسرائيلي يرصد المخيمات الصيفية التي تنظمها حماس بغزة

الأخبار الرئيسية

حماس

تقدير إسرائيلي: زيارة حماس لإيران قد تنسف ترتيبات التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصر

3

ضابط إسرائيلي رفيع :” نريد تحويل الأنفاق لمصيدة موت” ويتحدث عن معركة الشجاعية

محلل سعودي: الأردن انتهى دوره و سيكون الوطن البديل للفلسطينيين (فيديو)

860x484

أولى قوافل الحجاج تغادر قطاع غزة إلى الديار الحجازية

غرينبلات

دعنا لا نخدع انفسنا.. غرينبلات: الأمم المتحدة لم تستطيع إيجاد طريقة لبناء إجماع دولي وراء حقيقة حماس!