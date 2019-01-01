أمريكا تمنع صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم منازل واد الحمص

القدس المحتلة / سما /

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت يوم الأربعاء محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في واد الحمص.



وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.



وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء مسودة بيان من خمس فقرات، اطلعت عليها رويترز، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم ”تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم“.



ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.



وتقع المنازل التي جرى هدمها يوم الاثنين قرب جدار الفصل العنصري. ووصفت المسودة الأولية لبيان مجلس الأمن بناء إسرائيل للجدار بأنه مخالف للقانون الدولي.‭‭‭‭ ‬‬‬

(رويترز)