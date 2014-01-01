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يورجن كلوب يحسم موقفه من التعاقد مع كوتينيو

الخميس 25 يوليو 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب يحسم موقفه من التعاقد مع كوتينيو


وكالات / سما /

وضع مدرب ليفربول يورجن كلوب حداً للأخبار التي تربط النادي الإنجليزي بإعادة التوقيع مع فيليب كوتينيو من برشلونة هذا الصيف.

وغادر البرازيلي آنفيلد متوجهاً إلى برشلونة في عام 2014 في صفقة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني ، لكنه لم يرقى لمستوى التوقعات في “كامب نو”.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور:” كوتينيو إضافة قوية لأي فريق في العالم. أحب كوتينيو، إنه لاعب، وسيكون توقيع كبير، كبير ، كبير… ، لكن لن نصرف الأموال في هذا السوق، التوقيع معه غير ممكن”.

“كما قلت كوتينيو بإمكانه جعل أي فريق أفضل، لكنني آمل حقاً أن يحالفه الحظ في برشلونة.. لدي اتصال معه لكنه ليس وثيقاً.. لكن الباقي هو مجرد حديث في الصحف وأشياء من هذا القبيل.”

بعد خمس سنوات في ملعب آنفيلد، غادر كوتينيو مرسيديسايد إلى برشلونة في صفقة بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018، لكن بعد 21 هدفاً في 75 مباراة، أصبح يواجه الآن مستقبلاً غامضاً في كاتالونيا.

ويذكر أن سوق انتقالات بطل أوروبا كانت هادئة للغاية حتى الآن حيث لم يتعاقد سوى مع اللاعب الشاب سيب فان دن بيرج من نادي زفوله الهولندي.

#فيليب كوتينيو

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