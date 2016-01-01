جوارديولا يثير الشكوك حول مصير ساني مع مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أثار الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الكثير من الشكوك حول مستقبل الألماني ليروي ساني مع السيتيزين.

وارتبط اسم ليروي ساني بالانتقال للعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، حيث أعلن مسؤولو النادي البافاري بشكلٍ صريح عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وخرج مدرب بايرن ميونخ كوفاتش للحديث عن الصفقة قائلاً “بايرن ميونخ يعمل بشكل متواصل من أجل التعاقد مع الصفقة الحلم ساني”.

وأشارت أيضًا شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية بأن إدارة بايرن ميونخ تواصلت مع ممثلي اللاعب للحديث عن إمكانية ضمه هذا الصيف.

وتحدث بيب جوارديولا حسب شبكة “سكاي سبورتس”، عندما سئل عن مستقبل ليروي ساني مع الفريق قائلاً “أعتقد بأن ساني بإمكانه التحسن ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواه الحالي، لذلك أتمنى استمراره مع الفريق”.

وأضاف “لهذا السبب قام النادي بتقديم عرضًا لتمديد عقد ساني، ولكن المسألة ليست في أيدينا”.

وتابع “إذا أراد ليروي ساني المغادرة، فسأكون حزينًا للغاية، أتمنى استمراره معنا”.

الجدير بالذكر أن ليروي ساني قد انتقل لفريق مانشستر سيتي صيف عام 2016، قادمًا من شالكه الألماني، ويتبقى موسمان فقط في عقده مع السيتيزين.