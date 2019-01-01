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ريال مدريد يرفض العرض الصيني لضم بيل

الخميس 25 يوليو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يرفض العرض الصيني لضم بيل


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد رفض عرض نادي جيانجسو سونينج الصيني للتعاقد مع نجمه الويلزي جاريث بيل والذي تم اعتباره غير كافي سواء من جانب النادي الإسباني، أول اللاعب الويلزي.

وعرض النادي الصيني على جاريث بيل راتب 17 مليون يورو سنوياً، لمدة موسمين، وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد، ولا يزال عقده ممتداً لـ 3 سنوات قادمة، فيما قدم لريال مدريد عرضاً بـ 20 مليون يورو.

عرض قوبل بالرفض من جاريث بيل، وريال مدريد، لأنه لم يرتقى إلى طموحات الاقتصادية للطرفين.

وكان جيانجسو سونينج الصيني قد أعطى تلميحاً بفشل مفاوضات ضم بيل حين ألغى متابعته للاعب على إنستجرام بعد 24 ساعة على تفعيلها وخلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ساعات قليلة على تصريح زيدان علناً برغبته في خروج اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وشارك بيل في مباراة الفريق الملكي، أمام آرسنال في الكأس الدولية للأبطال، وسجل هدفا في اللقاء، بعدما غاب عن المباراة التي سبقتها أمام بايرن ميونخ. ويوضح نفس المصدر أن غياب اللاعب كان بسبب قرب انتقاله، لكن فشل المفاوضات أعادته لخطط زيدان مؤقتاً.

#ريال مدريد #جاريث بيل

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