إنتر ميلان يصدم نابولي بسعر بيع إيكاردي

وكالات / سما /

وفقًا لـ “توتومركاتويب” ، قدم نابولي عرضاً قيمته 50 مليون يورو لإنتر ميلان من أجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان النيرازوري قد أعلن أن الأرجنتيني الدولي خارج خطط النادي الموسم المقبل وتركه خارج قائمة الفريق التي سافرت إلى آسيا لجولة قبل الموسم الاستعدادية.

تصرف فرضت العديد من التقارير الصحفية أن من شأنه أن يخفض قيمة اللاعب من 110 مليون يورو إلى حوالي 60 إلى 70 مليون يورو.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، قدم نابولي أول عرض رسمي لإنتر بحوالي 50 مليون يورو ، وفقًا لتوتومركاتويب. ومع ذلك ، يشير التقرير نفسه إلى أن إنتر رفضه تماماً ولن يوافق حتى على المفاوضات ما لم يتم الوفاء بسعر الطلب البالغ 80 مليون يورو.

وشكل رد إنتر صدمة لنابولي الذي كان يتوقع أن يقدم له إنتر تسهيلات بالنظر لعدم رغبتهم في بيعه لمنافسهم المباشر يوفنتوس المهتم بقوة أيضاً باللاعب.

وحسب نفس المصدر قرر إنتر عدم بيع إيكاردي بأقل من قيمته السوقية على أمل أن يتم استخدام مبلغ بيعه لتوفير مبلغ 80 مليون يورو الذي يطلبه مانشستر يونايتد للتخلي عن لوكاكو.